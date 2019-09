Manlleu ja treballa en la reindustrialització dels terrenys de General Cable

L’Ajuntament de Manlleu ja està treballant en la reindustrialització dels terrenys que ocupa actualment la multinacional General Cable , després que transcendís que l’empresa tenia previst presentar en breu un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que té per objectiu tancar les fàbriques de Manlleu i Montcada i Reixac (el Vallès Occidental) . Així ho ha explicat l’alcalde, Àlex Garrido, en declaracions a: “Ens consta que ja hi ha empreses interessades. Algunes ja ens han trucat per demanar-nos informació”.El tancament de l'empresa afectarà en major mesura la capital del Ter que te 334 treballadors. La de Montcada i Reixac en té 153. Està previst que el procediment comenci el proper 4 d'octubre.“Ha estat un cop dur. No en sabíem res, i ho hem sabut de cop, sense previ avís”, reconeix Garrido. L’anunci, però, no ha vingut de nou a la zona, ja que General Cable ha tingut seriosos problemes econòmics en els últimes 15 anys que van tenir el seu màxim exponent el 2007 i el 2015, quan la firma va presentar dos ERO amb l'objectiu de retallar llocs de treball. A finals del 2017, la multinacional italiana Prysmian Group va comprar General Cable per més de 2.500 milions d'euros. Tot seguit, el 2018 es va fer una primera reestructuració d'administració i direcció.Des del passat divendres, l’Ajuntament ja treballa en dos fronts per pal·liar els efectes negatius del tancament de l’empresa: acompanyament dels treballadors en el procés de l’expedient, i reindustrialització de la zona, intentant trobar una o més empreses que ocupin l’espai que deixarà General Cable.“És un bon lloc i treballarem per a que les empreses tinguin facilitat per instal·lar-s’hi”, assegura l’alcalde. “Ens interessa per tal de generar activitat”, afegeix.Una de les primeres accions seria la millora de la carretera de la Gleva, que facilitaria l’accés al polígon. L’Ajuntament ja s’ha posat en contacte amb la Generalitat i la Diputació de Barcelona per aquest assumpte.Pel que fa als treballadors que seran acomiadats, l’Ajuntament els hi donarà “tot el suport” en les negociacions, segons l’alcalde, per tal que aconsegueixin les millors condicions possibles. Més enllà, Garrido explica que s’activaran tots els mecanismes municipals amb l’objectiu de reincorporar els treballadors al món laboral, centralitzats en l’Oficina de Promoció Econòmica. En aquest context, se’ls oferirà formació i ajut per tal de trobar feina.

