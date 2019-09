El Suprem diu que no cal llicència d'obres i deixa via lliure a l'exhumació de Franco

Els magistrats de la secció quarta de la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Suprem sostenen que el govern espanyol no necessita una llicència d'obres municipal per exhumar Francisco Franco del Valle de los Caídos. A la sentència, que desestima per unanimitat el recurs de la família del dictador a la decisió de l'executiu espanyol d'exhumar Franco i traslladar-lo al cementiri de Mingorrubio, a El Pardo; els jutges afirmen que "no és una obra major" i que, en haver estat acordada pel Consell de Ministres, no cal l'aval de l'Ajuntament de El Escorial.Així doncs, l'alt tribunal dona via lliure a l'exhumació i marca el camí perquè el titular del jutjat contenciós-administratiu 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, retiri la suspensió cautelar de la llicència d'obres per treure les restes de Franco del Valle de los Caídos.A banda, els sis magistrats argumenten que el decret del govern espanyol és constitucional i no vulnera els drets de la família del dictador.

Exhumació de Franco by naciodigital on Scribd

