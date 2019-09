«Compromís amb el Primer d'Octubre»: l'acte del Govern per commemorar el referèndum

El Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat acollirà aquest dimarts l'acte organitzat pel Govern pel segon aniversari de l'1-O. Sota el títol de Compromís del Primer d'Octubre, l'executiu aspira a recordar el referèndum i, també, situar-lo com una fita bàsica en el camí del procés quan l'independentisme es troba a les portes de la sentència del Tribunal Suprem. Hi assistirant tots els membres del Govern i es preveuen les intervencions del president Quim Torra i del vicepresident Pere Aragonès.L'any passat, Torra va arrencar el primer aniversari de l'1-O el dia 30 de setembre del 2018 amb un acte a Palau en el qual es va convidar ferits per les càrregues policials. L'endemà es va desplaçar a Sant Julià de Ramis, davant del col·legi on havia de votar Carles Puigdemont, i la mateixa tarda, davant del Parlament, va tancar les commemoracions institucionals en un acte que va acabar amb trifulques entre manifestants i els Mossos d'Esquadra. Part dels concentrats, prèviament, s'havien queixat pel rumb del Govern."L'1-O ens marca la fita per un nou primer d'octubre, amb una cadena de confiances que ho aposti tot a la democràcia", va reflexionar Torra a finals de setembre de l'any passat. Enguany, el repte immediat és respondre a la sentència del Suprem, per a la qual ja hi ha una proposta de l'Assembla Nacional Catalana (ANC) : col·lapsar la xarxa viària durant tres dues.

