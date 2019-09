CCOO denuncia que la Corporació Alimentària de Guissona encara té entre 500 i 700 falsos autònoms

Desde Guissona.

Enfrentar-se a Alsina, Marsol, Ribalta, i més el gran projecte que fan a l´Aragó amb una inversió de 400 millons de euros i més el grovern de aquesta comunitat, el hi fabrica una toma d´aigüa amb canal desde l´Ebre, aquest de CCOO, no saven on es posen, ara tenim de dir que a Guissona el 80 per cent de treballadors son inmigrans autonom inclosos.