L'impacte de la corrupció centra una exposició a Barcelona

Què? Exposició: Corrupció! Revolta Ètica

On? Sala 4 del Palau Robert de Barcelona

Fins quan? Del 18 de setembre al 24 de novembre

Quant? Entrada gratuïta

L'exposició sobre corrupció al Palau Robert. Foto: Adrià Costa

El 72% dels catalans creu que hi ha molta o bastant corrupció, segons el Baròmetre de l’Oficina Antifrau de Catalunya, i un 82% creu que és un problema molt o bastant greu. Per aquest motiu, i per tal d’analitzar els seus efectes, l’ exposició Corrupció! Revolta ètica reflexiona sobre les corrosives conseqüències d’aquestes actuacions, en una mostra que es pot visitar al Palau Robert fins al 24 de novembre.L’exposició, que coincideix amb el desè aniversari de l'Oficina Antifrau , reprodueix algunes xifres d’aquest fenomen que pot abocar a profundes crisis socials, econòmiques i polítiques, a més del debilitament de la democràcia i els drets humans. L’FMI estima el cost de la corrupció en un 2% del PIB mundial; la Unió Europea calcula que els danys generats per la corrupció ascendeixen a 120.000 milions d’euros cada any i un terç d’aquesta xifra, uns 40.000 milions d’euros, són provocats per l'estat espanyol.Els comportaments corruptes i fraudulents sorgeixen en societats d’una certa ambigüitat moral, en què predomina l’individualisme, el relativisme i s’hi posa de manifest la crisi de valors. Per aquest motiu, la mostra –que té com a comissari el periodista i professor de la UAB David Vidal Castell–, és interactiva i vol provocar en el visitant una reflexió personal sobre els àmbits en què la seva actitud pot modificar i millorar els sistemes corruptes a petita escala. Els visitants han d’aixecar catifes –literalment– per conèixer la veritat, i hauran de reaccionar davant situacions quotidianes que posen a prova la seva integritat.A l’àmbit Què és la corrupció s’esmenten els riscos de corrupció en l’espai públic, la transparència, i com funcionen alguns dels mecanismes de detecció de fraus a alguns països del nord d’Europa. També s’hi fa esment de la corrupció en l’àmbit públic a Catalunya, amb casos concrets i coneguts per la ciutadania.També s’hi posa en valor la figura dels alertadors i facilitadors, peces fonamentals en la lluita contra la corrupció i el frau, recalcant la importància que el denunciant no pateixi represàlies o pressions personals o professionals. Alguns exemples esmentats a la mostra són Hervé Falciani, enginyer que ha denunciat evasors fiscals, o altres noms com, Montse Gassull, Azahara Peralta, Luís Gonzalo Segura, Roberto Macías o Carme Garcia.Un lloc destacat també l’ocupa la premsa per la seva funció de visibilitzar la corrupció de les societats, amb portades i titulars de casos cèlebres de corrupció nacionals i internacionals. Així mateix, s’hi projecten una selecció de gags del programa de TV3 Polònia sobre corrupció, i un recull de tires d’humor gràfic que reflecteixen aquest fenomen.