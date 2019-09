El PSC creu que la moció de censura de Ciutadans a Torra és «fum» i «gesticulació»

Per al PSC, ja n'hi ha prou amb la gesticulació de l'independentisme perquè, ara, també s'hi vulgui sumar Ciutadans. Aquest és el punt de vista dels socialistes catalans, segons ha afirmat el seu secretari d'organització, Salvador Illa, sobre la proposta del partit d'Albert Rivera de presentar una moció de censura al president de la Generalitat, Quim Torra . "És un gest estèril, és pura gesticulació", ha assegurat Illa aquest dilluns en roda de premsa. El secretari d'organització del PSC també dubtat que la proposta del partit taronja vagi més enllà i es materialitzi en alguna cosa.De moment, ha precisat Illa, Ciutadans no s'ha posat en contacte encara amb els socialistes. I per tant, ha continuat, considera que la proposta és "fum, fum i fum", amb voluntat electoralista i per tergiversar les enquestes. "Els hi deuen anar molt malament les enquestes per haver de gesticular d'aquesta manera", ha considerat, i ha afegit: "Catalunya no necessita gesticulacions, ni de Torra, ni de Ciutadans; necessita solucions".El PSC veu la moció proposada per la líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, com una estratègia per donar-se a conèixer i la necessitat de realçar els nous lideratges després de l'aterratge d'Inés Arrimadas a Madrid. No obstant això, Illa tampoc ha volgut tancar rotundament la porta a donar-hi suport: "Veurem si ho acaben fent, i si s'acaba confirmant, en quins termes ho presenten".Segons ha afirmat, els socialistes fa temps que demanen a Torra unes noves eleccions. Però no ha considerat que pugui ser una sortida la moció de censura, així com tampoc valora la proposta del partit ultradretà Vox, que aquest dilluns s'ha querellat contra el president del Govern i ha demanat que se'l detingui per la seva vinculació amb els CDR: "És una insensatesa".Illa, que ha fet una valoració molt positiva -a nivell polític- del cap de setmana, en què els socialistes han celebrat el Dia de la Rosa a Gavà amb la presència del president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha indicat que el PSOE és l'únic partit que "pot fer front" a les tres dretes i "recuperar el camí de la sensatesa a Catalunya". "Només els socialistes poden treure Espanya del bloqueig", ha assegurat, i ha adreçat també un missatge a l'independentisme."La presentació de la CUP a unes generals confirma la tesi que el bloc independentista està sotmès a l'agenda que marca, dibuixa i defineix aquest partit", ha alertat. Illa ha recordat que això ja es va veure la setmana passada al Parlament, quan es va aprovar una resolució pel dret a l'autodeterminació i els partits independentistes es van conjurar per l'amnistia als presos polítics. La CUP, segons ha advertit Illa, és un "partit antisistema que vol desestabilitzar tant com pugui".El secretari d'organització del PSC ha demanat a tots aquells que vulguin manifestar-se aquest proper dimarts 1 d'octubre que ho facin amb "serenor, convivència i civisme". Així mateix, ha exigit que es respecti la "pluralitat de pensament" i que els partits polítics contribueixin a alimentar aquest clima de respecte.Durant l'1-O hi ha convocades arreu de Catalunya diverses mobilitzacions per commemorar el dia del referèndum i denunciar les càrregues policials que es van produir l'any 2017 per part de la policia espanyola i la Guàrdia Civil contra desenes de ciutadans que exercien el seu dret a vot. L'ANC, per exemple, ja ha convocat una marxa a Barcelona que sortirà de plaça Catalunya, continuarà fins a la seu de la Comissió Europea al passeig de Gràcia i finalitzarà a l'Institut Balmes, al carrer Pau Claris.

