El PSC assegura que va omplir la Festa de la Rosa amb 25.000 persones en un aforament de 6.220

El PSC va celebrar aquest cap de setmana la Festa de la Rosa, que cada any es fa a la Pineda de Gavà. Segons el partit, l'acte va reunir unes 25.000 persones, però tal com informa Gavà Info, l'espai té un aforament limitat a 6.220 persones. Així, o el PSC ha exagerat en el nombre d'assistents o no ha seguit les recomanacions de seguretat del recinte multiplicant per quatre el nombre de persones permeses. En l'acte va participar la plana major del partit, encapçalat per Pedro Sánchez i Miquel Iceta. Sense pronunciar el número, Sánchez va donar el tret de sortida a la campanya electoral brandant el 155 en cas que Catalunya tonrés a l'escenari de l'octubre de 2017. Al seu torn, Iceta va deixar clar que "no hi poden haver amnisties" i que tampoc hi haurà "autodeterminació". "Que no ens enganyin més", va dir el primer secretari dels socialistes.

