Condemnen Ana Julia Quezada a presó permanent revisable per l'assassinat de Gabriel

L'Audiència d'Almeria ha condemnat a la pena de presó permanent revisable a Ana Julia Quezada per assassinar amb traïdoria al nen de vuit anys Gabriel Creu al febrer de 2018 a la finca familiar de Rodalquilar, a Níjar (Almeria), tal com va declarar provat el jurat popular.En la sentència, notificada aquest dilluns a les parts, se la considera autora d'un delicte d'assassinat amb la circumstància agreujant de parentiu.També ha estat condemnada per dos delictes de lesions psíquiques comesos en les persones dels pares del menor a tres anys de presó en la persona del pare, Ángel Cruz, per la concurrència de l'agreujant de parentiu, i a dos anys i nou mesos de presó en la persona de la mare, Patricia Ramírez.Per dos delictes contra la integritat moral, la magistrada Alejandra Dodero imposa a Quezada a un any i sis mesos en la persona del pare, en concórrer l'agreujant de parentiu, i un any a la persona de la mare.En concepte de responsabilitat civil, la sentència l'obliga a abonar per danys morals als pares del menor la quantitat de 250.000 euros a cada un d'ells. Tampoc podrà acostar-se a ells a menys de 500 metres per un període de 30 anys. Al costat d'això, haurà d'abonar les despeses ocasionades a l'Estat en les tasques de recerca del menor, que ascendeixen a la suma de 200.203 euros.

