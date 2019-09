Cuixart demana no caure en els «paranys» de l'Estat: «No permetem que la por governi les nostres vides»

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha demanat "no caure ens els paranys de l'Estat, ni en la ràbia o la frustració": "No permetem que la por governi les nostres vides", ha dit Cuixart en una carta adreçada als socis de l'entitat, on també ha reclamat "aprofitar els aprenentatges amb més compromís, determinació i serenitat que mai". Cuixart també ha demanat a tothom que "vetlli activament per no deixar ningú pel camí" i ha recordat que "la transformació social comença amb la transformació personal".El líder d'Òmnium ha denunciat que dos anys després de l'1-O l'Estat continua intentant desacreditar l'independentisme "banalitzant de manera indigna el delicte de terrorisme i les propostes de diàleg": "Són els poders de l'Estat, el Rei i el mateix Pedro Sánchez els qui han de condemnar la violència contra els votants pacífics", ha exigit Cuixart en referència a la petició de Sánchez perquè el moviment independentista condemni la suposada violència dels CDR.Precisament sobre les detencions la setmana passada de militants independentistes, Cuixart ha argumentat que l'objectiu de l'Estat és "sembrar la llavor de la por" entre la ciutadania i justificar la brutalitat policial de l'1-O. "Si les porres no van aturar les urnes, la repressió tampoc pot aturar la defensa de la democràcia i l'autodeterminació", ha assegurat, i ha advertit que l'abús de poder per mantenir la unitat d'Espanya continuarà.

