L'ANC vol col·lapsar la xarxa viària durant tres dies quan surti la sentència de l'1-O

Quan encara no es coneix quina serà la resposta unitària a la sentència de l'1-O del Tribunal Suprem, l'Assemblea Nacional Catalana ja ha anunciat quina serà la seva particular acció. Segons ha explicat el secretari nacional de l'ANC David Fernàndez en una entrevista a Betevé , l'entitat independentista ja prepara tres marxes ciutadanes, que sortiran de diferents punts del territori català, i que tindran l'objectiu de col·lapsar la xarxa viària catalana.Les tres marxes confluiran a Barcelona, ha concretat, i duraran tres dies amb un total d'un centenar de quilòmetres recorreguts. Malgrat que Fernàndez no ha concretat on s'efectuaran les marxes i quina serà la primera, sí que ha avançat que se'n farà una de 40 quilòmetres, després una altra de 40 quilòmetres més, i una última de 20 quilòmetres.Durant l'entrevista, el secretari nacional de l'ANC també ha anunciat que el proper 5 d'octubre es decidirà el punt de vista de l'entitat sobre les properes eleccions espanyoles del 10 de novembre. En aquest punt, Fernàndez ha lamentat la manca d'unitat dels partits polítics, i ha assegurat que, per a l'ANC, la millor opció hagués estat una candidatura conjunta. "No només han estat sord, sinó que també han estat cecs", ha denunciat.

