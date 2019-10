Un grup de crítics amb Rivera abandona Ciutadans i funda un nou partit

Un grup de crítics amb Albert Rivera ha abandonat Ciutadans i ha fundat un nou partit, Constitucionalistes (CNS), que va ser registrat al Ministeri de l'Interior l'11 de setembre passat. El nucli fundador reuneix unes cinquanta persones, en la seva gran majoria militants de Ciutadans fins fa poc. El president de la formació és José Antonio Navarro, que era regidor de la formació taronja a Canovelles en l'anterior legislatura.Segons ha explicat Navarro a, "cal recuperar el projecte originari de Ciutadans, que ha estat desvirtuat per l'actual direcció". Assegura que "Constitucionalistes vol reunir tots aquells que creuen en el compliment de la llei i la Constitució". Els impulsors del nou partit es mostren crítics amb el gir a la dreta imposat per Rivera , però assenyalen com a causa decisiva per abandonar Ciutadans "el menyspreu a la militància de base i l'estil controlador per part de l'aparell del partit a Catalunya, amb Carlos Carrizosa al davant".De moment, Constitucionalistes aplega sis agrupacions territorials, bàsicament al Vallès Oriental, i és imminent que obrin noves agrupacions a Badalona i el Prat de Llobregat. Navarro explica que han obert contactes amb grups de militants i exmilitants del partit taronja de fora de Catalunya 'altres parts de l'estat, com Múrcia, Castelló i Canàries, ja que volen estendre la formació a tot l'estat.José Antonio Navarro ja ha mantingut contactes amb diversos partits polítics catalans per informar-los del nou projecte. La seva intenció és presentar-se a les properes eleccions catalanes. Un objectiu és, segons ell, "que els vots que està perdent Ciutadans no vagin a parar tots al PSC".Navarro subratlla els nervis que viu actualment el partit de Rivera, i que es reflecteixen actualment en el si de la direcció i del grup parlamentari català: "Tenen previsions de pèrdua de fins a 14 o 15 diputats, el que fa preveure sacsejades internes a curt termini".

