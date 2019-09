El PP de Casado exigeix a Sánchez des de Barcelona que «restableixi la legalitat a Catalunya»

Poc li ha durat a Pablo Casado el seu gir moderat. El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha estat qui ha comparegut després de la reunió del comitè de direcció del partit, convocat avui a Barcelona i presidida per Pablo Casado. García Egea ha exigit a Sánchez que "restableixi la legalitat a Catalunya". Ha reclamat al president en funcions que "apliqui la legalitat" en l'educació, en mitjans de comunicació per garantir-ne la "neutralitat" i que coordini les forces de seguretat de l'Estat "a través de la llei de seguretat nacional" davant "l'onada greu d'inseguretat" que es viu a Catalunya.Ha afirmat que Pedro Sánchez és "equidistant" envers l'independentisme i el constitucionalisme perquè "governa amb els independentistes en moltes institucions", recordant que els socialistes governen amb els sobiranistes en més de 40 municipis i a la Diputació de Barcelona. Ha reclamat a Sánchez que recorri totes les resolucions aprovades pel Parlament en què es demana l'amnistia i la sortida de la Guàrdia Civil de Catalunya. Amb tot, García Egea no ha fet cap referència a l'article 155 en cap moment de la seva compareixença.El número dos de Casado també ha expressat el suport a la moció de censura anunciada per Ciutadans contra el Govern de Quim Torra . El president dels populars catalans, Alejandro Fernández, s'ha felicitat de la decisió de Ciutadans -que el PP ja havia reclamat al partit taronja- i ha dit que ja ha demanat una trobada amb Lorena Roldán. Fernández ha afirmat que intentaran "convèncer el PSC i els comuns", invocant l'actuació de Joan Coscubiela enfront el procés. Ha dit que Miquel Iceta "ha d'elegir entre el to batasuno de Torra o l'aposta dels demòcrates catalans".García Egea ha aprofitat per atacar durament Ciutadans per no haver acceptat la proposta de coalició electoral España Suma. Precisament avui ha conclòs el termini per tancar acords de coalició. "Hem d'aconseguir un escó més que el Partit Socialista", ha afirmat el número dos del PP. "España Suma continuarà sent l'aspiració i l'esperit del Partit Popular", ha afirmat García Egea.El discurs de perfil baix i to suau mostrat fins ara pel líder del Partit Popular ha canviat en sec les darreres hores pel que fa a Catalunya. L'impacte de les portades dels principals mitjans madrilenys -que s'han abonat a la teoria de la conxorxa entre la direcció política independentista i suposades accions "terroristes" per membres dels CDR- ha tingut el seu efecte sobre Casado.En una entrevista a Telecinco, el líder del PP ha demanat l'aplicació immediata "avui mateix" de la llei de seguretat nacional a Catalunya i ha obert la porta a recórrer a la llei de partits contra totes aquelles organitzacions que "atiïn la violència".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor