ERC reclama a Sánchez que deixi de «criminalitzar» l'independentisme: «Prou mentides»

El debat sobre la vinculació de terrorisme i independentisme, arran de l'empresonament de membres de CDR i les filtracions policials del secret de sumari, han marcat el primer missatge de la setmana d'ERC. Tal com va fer el partit dissabte, quan va dir en el consell nacional que rebutjaria qualsevol exemple de violència "vingui d'on vingui" , la portaveu republicana, Marta Vilalta, ha incidit en aquest missatge i hi ha afegit una advertència a Pedro Sánchez perquè deixi de "criminalitzar" l'independentisme. "Prou criminalització, prou mentides i fals relat, i prou amenaces", ha afirmat Vilalta, que ha demanat una rectificació al líder del PSOE.Sense citar l'article 155 de la Constitució, Sánchez va afirmar aquest diumenge que no dubtarà a defensar la integritat territorial de l'Estat per la via que calgui i va acusar l'independentisme de no condemnar amb rotunditat la violència , una relat compartit per Miquel Iceta. Aquest dilluns ERC ha respost amb contundència. La portaveu del partit ha exigit al president espanyol en funcions que "deixi de ser portaveu de la dreta mediàtica" i que no exerceixi de "piròman". Vilalta fins i tot ha insinuat que el PSOE s'està preparant per "justificar" la sentència que arribi del Tribunal Suprem, que pronostica "aberrant" i "injusta".ERC ha recordat a Sánchez que "l'única violència va ser la de la policia espanyola l'1 d'octubre" i li ha demanat que la condemni abans d'establir vincles entre el sobiranisme i la violència. "Continuarem defensant les eines democràtiques per assolir objectius polítics que són legítims. Cap lliçó dels que han exercit la violència", han advertit els republicans. "Saben que som un moviment democràtic, pacífic i massiu. Per això són capaços de tot i saben molt bé el que es fan", ha reblat.Vilalta també s'ha referit a l'exigència de Pablo Casado al govern espanyol en funcions per aplicar de forma immediata la llei de seguretat nacional : "Només vivim amenaces. Ens volen eliminar, ens volen treure del tauler de joc polític. Per això aquestes amenaces d'il·legalitzacions i amenaces de repressió".Els republicans han intentat superar el debat sobre la posició del partit i els seus líders en relació a la defensa dels membres de CDR empresonats a instàncies de l'Audiència Nacional. El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va evitar aplaudir dijous al Parlament quan diputats d'ERC i JxCat van emetre crits de "llibertat". Vilalta ha recalcat que demanen la llibertat dels empresonats."No donem cap credibilitat als missatges que estan sortint [a la premsa], perquè ja el coneixem aquest relat. Ja ho vam veure amb els nois d'Altsasu", ha apuntat Vilalta sobre les informacions del sumari que s'han revelat a la premsa espanyola en els darrers dies. "S'han carregat la presumpció d'innocència i el secret de sumari", ha afegit.ERC ha reaccionat a la decisió de la CUP de presentar-se a les eleccions espanyoles . "És una molt bona notícia per a l'independentisme", ha subratllat Vilalta, que en nom del partit defensa que "tothom es pugui sentir representat en el millor projecte polític". Els republicans han expressat que "cap vot independentista es pot quedar a casa" el 10-N.

