Canvi de temps a partir d'aquest dimecres

Entre dimarts i dimecres, el pas d'un front obrirà les portes al vent de component nord, que farà arribar una massa d'aire més fresc. A partir de dijous tornarà la tranquil·litat. pic.twitter.com/bjDfblYIwI — Meteocat (@meteocat) September 29, 2019

La calor està sent la protagonista d'aquest final de setembre, però això podria canviar a principis d'octubre. Els models apunten que dimecres i dijous arribaria un canvi de temps amb aire fresc i una baixada de les temperatures especialment a la meitat nord del país. Si bé de cara a demà encara tindrem màximes de 29 graus, a mitjans de setmana la temperatura caurà lleugerament fins a màximes de 23 o 24. No està clar si aquesta baixada de la temperatura s'allargarà i podrem acomiadar finalment l'estiu, però sigui com sigui l'octubre començarà amb temperatures més pròpies de la tardor.Aquest dilluns les temperatures es mantindran estables o lleugerament més baixes. Oscil·laran entre 22 i 27 ºC al Pirineu, entre 28 i 33 ºC a la depressió Central i interior de les Terres de l'Ebre, i entre 24 i 29 ºC a la resta del país. De cara a dimarts, la temperatura mínima serà similar o lleugerament més baixa a l'interior, i similar o lleugerament més alta al litoral i Terres de l'Ebre. La màxima serà similar o lleugerament més alta, si bé a la meitat sud del litoral i prelitoral l'ascens localment serà moderat.Dimecres, més enllà de la baixada de les temperatures, s'espera alguna precipitació feble i minsa al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu que voltarà els 2400 metres. Per altra banda, fins al vespre també s'espera algun ruixat feble i minso al quadrant nord-est.

