JxCat recalca que només l'Estat té acreditat «l'exercici de la violència»

Des que dilluns passat es van produir les detencions de nou activistes dels comitès de defensa de la República (CDR), han tornat a créixer les acusacions que vinculen l'independentisme no només amb la violència, sinó també amb el terrorisme. L'ingrés a presó de set dels detinguts, que va sacsejar l'activitat parlamentària en el debat de política general , impacta de ple en el segon aniversari de l'1-O. Laura Borràs, número dos de Junts per Catalunya (JxCat) a les eleccions espanyoles del 10-N, ha volgut recalcar aquest dilluns que només l'Estat té acreditat "l'exercici de la violència"."A tots els qui aquests dies insisteixen en el discurs de la violència, els recordem que qui ha exercit i té el monopoli de la violència és l'Estat. Qui aguantava els cops de porra [la jornada del referèndum] són ara els presumptes violents", ha apuntat, en relació al vincle establert per estaments de l'Estat -inclosos els mitjans de comunicació que estan detallant parts del sumari, secret, de l'Audiència Nacional- entre activisme independentisme i violència. "Trenquem aquest fals relat", ha destacat Borràs.Entre les informacions aparegudes en els últims dies apareix la presumpta intervenció d'Anna Puigdemont, germana de l'expresident de la Generalitat, per fer d'intermediària entre els CDR detinguts i el president Quim Torra. Una relació que ha estat negada taxativament per Anna Puigdemont a través d'un comunicat aquest dilluns al matí. La cap de files de JxCat a Madrid ha apuntat, a banda que l'equip jurídic de Torra està "atent" a aquestes filtracions, produïdes sota secret de sumari, i que es prendran les "mesures oportunes" en el moment que pertoqui.Borràs, a banda, ha recordat que el president i l'expresident no necessiten "cap enllaç" per estar en contacte, tenint en compte que Torra viatja sovint a Waterloo per reunir-se amb el seu antecessor i que mantenen converses per mitjans telemàtics cada vegada que ho consideren necessari. "L'espectacle de filtracions al qual hem assistit és inadmissible. Hi ha maneres de corregir-ho. Però cada dia es filtren i es llegeixen afirmacions a les quals no donem cap veracitat fins que es conegui la causa i el sumari", ha determinat la dirigent de JxCat, que farà preguntes parlamentàries al respecte.Davant la possibilitat que Ciutadans impulsi una moció de censura contra Torra, que també serviria per projectar la imatge de Lorena Roldán com a candidata a les properes eleccions catalanes , el portaveu parlamentari de JxCat, Eduard Pujol, ha apuntat que el president disposa de "tot el suport" dels seus diputats. "Rebutgem des d'ara i tantes vegades com caglui qualsevol acció que sigui per devaluar la imatge de seriositat i rigor del Parlament de Catalunya", ha destacat Pujol.Pel que fa al diàleg amb l'Estat, després de l'amenaça del 155 que va tornar a enarborar ahir Pedro Sánchez a la Festa de la Rosa del PSC , Borràs ha assenyalat que les propostes de diàleg que puguin arribar de l'Estat només són "retòriques". "El que hi ha és que hi ha un poble determinat a poder decidir quin és el seu futur. Les persones que ho van intentar fer possible, amb l'1-O, estan empresonades i acusades de violència. Aquesta és la gran anomalia democràtica i jurídica", ha apuntat.

