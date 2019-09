Casado demana aplicar «avui mateix» la llei de seguretat nacional i il·legalitzar partits

El líder del PP, Pablo Casado, ha emplaçat aquest dilluns el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, a aplicar "avui mateix" la llei de seguretat nacional a Catalunya perquè "avui s’ha creuat una línia vermella". Casado ha afirmat: "Hem conegut que la Generalitat estava involucrada en els preparatius d’aquests possibles atemptats a través del Cesicat, que no hauria d’existir perquè és il·legal que una autonomia tingui una agència d’intel·ligència". "El govern ha d’aplicat la llei de seguretat nacional per prendre el control a les Forces de Seguretat i dissoldre o tancar el Cesicat”, ha dit, afegint que "segons el jutge instructor podria estar relacionada amb la preparació dels atemptats".Casado -que avui presidirà una reunió del comitè de direcció del PP que es farà a Barcelona- ha fet aquestes manifestacions en una entrevista a Telecinco, on també ha acusat el president del govern espanyol en funcions de ser "un hipòcrita" per criticar Puigdemont i Torra i alhora no trencar "relacions" a les institucions on el PSC governa amb ERC o JxCAT. Segons ell, "el que no pot fer Pedro Sánchez és advertir la Generalitat des d'un míting i alhora estan amb JxCAT a la Diputació de Barcelona i amb ERC a Castelldefels". Casado ha advertit a Sánchez: "Si estem d'acord que el que Puigdemont i Torra estan suposadament col·laborant a fer és molt dolent, cal trencar relacions amb aquests partits".Casado aposta per la llei de seguretat nacional i no directament pel 155 perquè –segons ha recordat- la sentència del Tribunal Constitucional "calibra molt el termini en què s’aplica" i “abans hi ha legislació bàsica que ja es pot aplicar” com la llei de seguretat Nacional "perquè els Mossos deixin de rebre ordres il·legals". A més, segons Casado, cal actuar respecte a la competència de la Generalitat en institucions penitenciàries, aplicar la llei de sostenibilitat financera "perquè la Generalitat no malversi a favor de la independència" i reforçar l'Alta Inspecció educativa per "evitar l'adoctrinament" a les aules i "modificar la llei de l’audiovisual" per "evitar la propaganda als mitjans de comunicació".A més, segons Casado, es podria aplicar la llei de partits perquè "diu que qualsevol partit que atiï la violència pot ser il·legalitzat". Segons el líder del PP, al Parlament "s'està justificant a terroristes". Casado ha assegurat: "Jo només he vist això amb Batasuna al Parlament Basc, i a Catalunya el president del govern diu que no passa res".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor