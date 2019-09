L'Ajuntament de Barcelona vol multiplicar la taxa que paguen els turistes per dormir a la ciutat

El ple de Barcelona aprovarà aquest dilluns una proposició acordada per Barcelona en Comú, PSC, ERC i JxCat que demana a la Generalitat l'aval per incrementar el cost de la taxa turística a la ciutat. La proposició preveu que es pugui establir un recàrrec de fins a quatre euros. Aquesta quantitat se sumaria a la taxa que ja paguen els turistes per dormir a la ciutat, que actualment oscil·la entre els 0,65 i els 2,25 euros.Els quatre grups han acordat que, en cas d'aprovar-se, aquests ingressos extra siguin gestionats únicament per l'Ajuntament. Actualment, els diners que genera aquest impost es reparteixen entre el consistori -un 40%- i la Generalitat, que en gestiona un 60%.La proposta inicial ha estat d'ERC i el seu regidor Miquel Puig ha assenyalat que els diners recaptats es destinarien a combatre la proliferació de pisos turístics il·legals, a "millorar la vida" dels barris que pateixen més la pressió turística, i a diversificar l'oferta turística per evitar que els visitants es concentrin només als barris més cèntrics.Unes conseqüències negatives provocades pel turisme que, segons Puig, no només veuen els veïns sinó també "les ments més lúcides" del sector turístic.El camí que la proposta haurà de seguir per ser aprovada comença a la Generalitat. El Govern hauria de traslladar la iniciativa al Parlament i la cambra hauria de votar a favor de la llei de l'impost sobre les estades en establiments turístics.Si l'hemicicle hi dona llum verda, la proposta tornarà a l'Ajuntament i s'haurà de definir per incloure-la a les ordenances fiscals. El quart tinent d'alcaldia, Jordi Martí, ha expressat la voluntat que la seva aplicació sigui "immediata" i ha valorat que tenint en compte els quatre grups que han acordat la proposta, la seva materialització hauria de ser "senzilla". Els comuns i els socialistes comparteixen govern a la ciutat i republicans i postconvergents ho fan a la Generalitat.La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, ha defensat que la proposta servirà per fer que els beneficis del turisme arribin "a tothom", mentre que el regidor de Turisme Xavier Marcé ha demanat que l'increment del cost no sigui vist com una "imposició" sinó com una "aportació per aconseguir una millora". El 25 de setembre, Marcé ja va posar sobre la taula la necessitat de contenir l'arribada de turistes a la ciutat.Marcé també ha avisat que caldrà definir l'increment de comú acord amb els operadors turístics. "Caldrà buscar la seva complicitat", ha avançat.Els quatre grups han presentat l'acord abans de l'inici de la sessió plenària. Un cop iniciada, Ciutadans, Barcelona pel Canvi i el PP han expressat el seu rebuig a la iniciativa per multiplicar la taxa que paguen els turistes.Des del partit taronja, el regidor Paco Sierra ha acusat ERC de ser "còmplice" del govern municipal en la "criminalització del turisme". El regior del PP Josep Bou ha argumentat que la proposta perjudicarà tots els treballadors del sector turístic i ha retret al govern municipal que tingui "afany recaptatori". Des de Barcelona pel Canvi, Eva Parera ha demanat als quatre grups proposants fer un estudi "seriós" dels efectes que tindria l'increment de la taxa, abans d'aplicar-la.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor