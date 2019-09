VÍDEO El Tsunami Democràtic crida a la «mobilització immediata» quan surti la sentència

🔜 La sentència és a tocar i necessitem estar alerta!



⏩ Entra a la pàgina web: https://t.co/flgryrVfxr i descarrega tots els materials que vulguis.



🕖 Surt aquest vespre al teu barri o poble a penjar cartells i fem que el #TsunamiDemocràtic arribi arreu. pic.twitter.com/RC2VUpSkOC — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) September 30, 2019

El Tsunami Democràtic ha fet una crida a la "mobilització immediata" el dia que surti la sentència de l'1-O. A través de les xarxes socials, la plataforma ha advertit que la decisió del Tribunal Suprem és "a tocar" i que cal "estar atents". En aquest sentit, han demanat a la gent que es mobilitzi i que porti "provisions". Ara com ara, però, no han transcendit més detalls d'aquestes mobilitzacions.La plataforma també ha demanat a l'independentisme que surti aquest vespre al carrer a penjar cartells. "Fem que els Tsunami Democràtic" arribi arreu", han reclamat a través de les xarxes socials. A través del seu web tothom qui ho vulgui es pot descarregar els materials.El missatge arriba quan falten pocs dies perquè surti la sentència, que es preveu que es faci pública abans del 12 d'octubre. La setmana passada, el Tsunami Democràtic va organitzar diverses accions per denunciar les empreses que financen la repressió. En concret, dimecres van ocupar una seu de CaixaBank; dijous, cinc més; i divendres, coincidint amb la vaga mundial pel clima, la plataforma va ocupar una seu d'Iberdrola.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor