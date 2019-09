Anna Puigdemont nega haver-se reunit amb els CDR per fer d'enllaç entre Torra i el seu germà

La germana de Puigdemont, Anna Puigdemont, ha negat en un comunicat haver-se reunit amb els CDR empresonats per fer d'enllaç entre el president Quim Torra i el seu germà, exiliat a Bèlgica. "És materialment impossible per raons familiars que tinc perfectament documentada", ha explicat la germana de l'expresident, que també ha denunciat que volen "perjudicar" Puigdemont i utilitzar l'acusació de terrorisme perquè les autoritats belgues l'extradeixin a Espanya.Anna Puigdemont ha sortit al pas d'aquesta manera a les filtracions publicades per la cadena Ser aquest diumenge al vespre. Segons l'emissora, els dos presidents haurien utilitzat els CDR empresonats per passar-se "informació sensible" i, concretament, la germana de l'expresident hauria mantingut una "reunió secreta" amb aquests militants independentistes l'any 2018 per lliurar documentació "sensible" i establir "comunicacions segures" entre tots dos líders. Tot plegat, en el marc de l'acusació per terrorisme que va enviar a la presó set membres dels CDR dijous passat.Des de l'independentisme ja s'ha qüestionat aquesta informació, recordat que tots dos presidents s'han reunit diverses vegades i poden comunicar-se lliurement quan ho consideren oportú, ja sigui per via telemàtica o personalment fora de l'estat espanyol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor