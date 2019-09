VÍDEO Elon Musk presenta la nau Starship, que aspira a portar humans a Mart

El director i fundador de Space X, Elon Musk, ha revelat el seu nou prototip de la nau Starship que aspira aconseguir portar humans a Mart. "És el Sant Greal de l'espai", ha dit Musk davant periodistes i entusiastes a la localitat de Boca Chica, a Texas. Segons ha explicat, el primer vol a l'òrbita de Mart podria tenir lloc en un termini de sis mesos i les missions amb humans es durien a terme en el pròxim any."L'avenç crucial que necessiten per convertir-nos en una civilització espacial és fer viatges espacials com els viatges aeris", ha defensat el multimilionari, que també és el director executiu del fabricant d'automòbils elèctrics Tesla.La nau espacial, un coet d'acer brillant dissenyat per transportar desenes d'humans a la Lluna i Mart, combina un vehicle espacial amb un de llançament. Musk va nomenar el multimilionari japonès Yusaku Maezawa com el primer passatger privat de Starship l'any 2018.El poble de Boca Chica es troba a pocs quilòmetres de la frontera amb Mèxic i ha estat el principal escenari per desenvolupar el programa de Space X per a la nau Starship. Les proves dels motors dels coets ha provocat queixes entr els veïns i Musk ha admès que el perill real per al poble és baix, "però no és petit".La solució, segons el multimilionari, passa per comprar els pobles propers per poder fer les proves sense molestar els veïns. L'empresa ja ha fet ofertes en aquest sentit; unes ofertes que paguen tres vegades el valor dels habitatges al mercat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor