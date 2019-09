​Una falsificació de signatures va facilitar el desviament de diners de l'EMT de València fins a la Xina

El presumpte frau de quatre milions d'euros de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València, investigat per la Policia Nacional, es va dur a terme a través de la falsificació de les signatures del gerent de l'EMT i d'altres persones, cosa que va permetre transferir diners a comptes bancaris de la Xina; segons explica el Diari la Veu. Segons ha pogut saber Europa Press, així ho ha traslladat aquest divendres el regidor de Mobilitat Sostenible i president de l'EMT, Giuseppe Grezzi, al Consell d'Administració de l'empresa pública, en una reunió convocada amb motiu d'aquest suposat frau que investiga la Policia Nacional.Pel que sembla, a través de la falsificació de signatures d'apoderats de l'EMT autoritzats a moure diners de l'empresa pública, es van desviar fons durant al voltant de 20 dies. A més, s'haurien falsificat comptes de correu electrònic, entre ells la del Grezzi.La reunió urgent del Consell d'Administració s'ha produït després que, en el matí d'aquest divendres, el gerent de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València, Josep Enric García, va anunciar que ha denunciat davant la Policia Nacional que la fins ara cap d'administració ha defraudat suposadament quatre milions d'euros de l'empresa pública.El gerent ha explicat que l'EMT "ha sigut víctima d'un frau de quatre milions", la qual cosa han posat en coneixement de les forces de seguretat quan n'han "tingut coneixement" i la policia ha posat en marxa "un operatiu de recerca"."Dilluns a la vesprada ens assabentem i dimarts al matí vaig presentar com a representant legal de l'empresa la corresponent denúncia davant la Policia Nacional. Entre el matí de dimarts i ahir a la vesprada hem continuat recaptant informació i aportant-la a la denúncia", ha indicat.Així mateix, ha informat que en el presumpte frau sols ha estat implicada, "per ara", una única empleada de l'empresa. En concret, es tracta de la responsable d'Administració de la signatura pública, que compta amb "una llarga trajectòria en el càrrec".El gerent de l'EMT ha destacat que la policia "continua la seua recerca per a esclarir els fets" i ha afirmat que estan "treballant per a recuperar tot el que s'ha defraudat". "Des de dilluns estem anant per totes les vies possibles, perquè el nostre objectiu a curt termini és recuperar fins a l'últim euro usurpat", ha insistit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor