La sanitat pública finançarà per primera vegada un medicament per deixar de fumar. Així ho ha anunciat la ministra de Sanitat espanyola, María Luisa Carcedo. Aquest medicament podrà ser receptat als centres d'assistència primària i des del govern espanyol creuen que, d'entrada, podria beneficiar unes 70.000 persones arreu de l'Estat.El tabaquisme provoca unes 50.000 morts cada any a tot Espanya i el govern espanyol aspira, per la via de la subvenció, afrontar el problema des d'un punt de vista estatal. El medicament en qüestió es diu Champix i el seu principi actiu és la Vareniclina. "Volem que se sistematitzi el tractament per combatre l'addicció al tabac i que això es faci des de l'atenció primària", ha detallat Carcedo.La mesura, segons el ministeri, entrarà en vigor "en qüestió de setmanes". Fins ara, només Navarra havia inclòs en el sistema públic tractaments contra el tabaquisme. En el cas de Catalunya, la Generalitat ja subvenciona el Championx però només en casos concrets, com ara fumadors que tenen altres patologies cròniques.

