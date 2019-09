El PSOE continuaria necessitant Podem i els independentistes després del 10-N, segons una enquesta

Les noves eleccions no farien variar l'equilibri de forces al Congrés dels Diputats, segons una enquesta que publica aquest dilluns l' ABC . El principal beneficiat seria el PP, que creixeria 31 escons i arribaria als 97, però el tripartit de dreta i extrema dreta continuaria sense arribar a la majoria absoluta per la patacada de Ciutadans, que perdria 25 escons i es quedaria als 32, i Vox, que en perdria tres i n'obtindria 21.Després del 10-N, el PSOE continuaria necessitant els vots de Podem, el nou partit d'Íñigo Errejón, Més País, i l'abstenció dels independentistes. Així, Pedro Sánchez aconseguiria 121 escons, dos menys que en les últimes eleccions; Podem en perdria vuit i es quedaria en 34; i el partit d'Errejón irrompria al Congrés amb 9 diputats. Pel que fa als independentistes, ERC obtindria 15 diputats i JxCat, set. Els bascos del PNB n'obtindrien 6 i Bildu, 4.Així doncs, segons aquesta enquesta, el bloqueig continuaria ben present al Congrés. Els únics escenaris possibles per formar govern serien, d'una banda, l'acord de la moció de censura -PSOE, Podem, Més País i els independentistes- o una gran coalició del bipartidisme, entre PSOE i PP. No sumarien majoria, tampoc, els socialistes i Ciutadans.

