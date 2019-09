VÍDEO La xarxa esclata d'alegria amb el considerat millor gol de la història del Barça B

La Masia del Futbol Club Barcelona ha estat l'encarregada de crear, ensenyar i perfeccionar jugadors de la talla mundial com Leo Messi, Xavi Hernández, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Sergi Roberto, Victor Valdés... la llista és molt llarga. El filial del club blaugrana, el Barça B, és un gran aparador per a jugadors joves.Alex Collado, un dels integrants de la plantilla actual del B, ha signat un dels millors gols de la història del filial del Barça. Ha driblat fins a sis rivals del Llevant B, ha fet un parell de sotanes per marxar amb la pilota i ha acabat marcant de taló.

