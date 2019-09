🔴 20,5 km a l'AP-7 entre La Roca i Sant Celoni sentit Barcelona @transitap7



Ja s'han pogut retirar els vehicles sinistrats, però queda molta #retenció i un demanem molta #cautela #SCT pic.twitter.com/nWBvytpT6q — Trànsit (@transit) September 29, 2019

Un xoc per encalç entre vuit vehicles ha causat 20,5 km de retenció a l'AP-7 entre la Roca del Vallès i Hostalric. L'accident ha estat a les 17.40 al punt quilomètric 128, a l'alçada de la Roca del Vallès en direcció a Barcelona.Els vehicles no han estat retirats fins prop d'un quart de vuit del vespre, de manera que les retencions han anat en augment. Durant una estona la via ha estat completament tallada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor