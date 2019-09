Torrent condemna la «banalització» del terrorisme per motius «purament electoralistes»

El president del Parlament ha situat l'independentisme com un moviment pacífic i ha assegurat que si algú utilitza la violència per defensar les seves idees "no només no els tindrà al costat, sinó que els trobarà de cara".



Pel que fa a la situació viscuda al Parlament, Torrent ha lamentat que la societat catalana "no es mereix aquesta imatge". "Quan els representants del poble es falten al respecte, degraden la institució i ofenen el conjunt de la ciutadania", ha explicat, i ha avisat que mentre ell sigui president "no hi haurà lloc per als insults, el menyspreu o la calúmnia" a la cambra.



En aquest sentit, Torrent també ha apuntat que cal una reflexió sobre si té sentit "prioritzar l'impacte ràpid per sobre de la profunditat, l'estridència sobre el raonament o l'espectacle sobre el rigor" i ha demanat reivindicar "l'empatia" com a "valor fonamental" en democràcia.

El president del Parlament, Roger Torrent, ha condemnat la "banalització" del terrorisme per motius "purament electoralistes", després del tens debat de política general al Parlament, on la líder de Cs, Lorena Roldán, va ensenyar una fotografia de l'atemptat d'ETA a Vic relacionant la violència amb l'independentisme."Els catalans hem plorat massa vegades les conseqüències salvatges del terrorisme com per acceptar que algú intenti associar-lo a un moviment cívic, pacífic i democràtic com l'independentisme", ha explicat en un article d'opinió a La Vanguardia , per afegir després que "no tot s'hi val". Torrent també ha demanat "recuperar els matisos" i fer política "pensant més en els propers anys que ens els retuits d'aquesta tarda".

