Casado ofereix a Sánchez «anar de la mà» si «no dóna l'altra a Torra i Puigdemont»

En relació a la detenció de set activistes del CDR i el seu posterior empresonament, Casado ha demanat a Sánchez que faci un "missatge de tranquil·litat" i ha lamentat que "per primera vegada a un parlament democràtic" s'hagi fet "una defensa encesa" de persones detingudes per "planejar actes violents coincidint amb l'aniversari de l'1-O", que afegeix que no havia fet mai un partit amb responsabilitats a govern.



D'altra banda, Casado ha emplaçat a Ciutadans, una vegada més, a unir-se a 'Espanya Suma', el paraigües que pretenen que agrupi els partits constitucionalistes a les eleccions del 10-N i que la formació taronja ha rebutjat en reiterades ocasions, i ha recordat que aquest dilluns acaba el termini per registrar coalicions electorals. En aquest sentit, ha advertit que si no s'arriba a un acord apel·laran als espanyols per "unir a les urnes el que algun polític sense gaire responsabilitat ha decidit no unir en una oferta electoral".

El líder del PP, Pablo Casado, ha ofert al president en funcions, Pedro Sánchez, "anar de la mà" però avisa que no ho farà si el socialista té tractes amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i amb l'expresident Carles Puigdemont."Si Sánchez vol que anem junts, la meva mà està estesa, però no pot donar l'altra (mà) a Torra i Puigdemont", ha sentenciat, tot afegit que ha de decidir si vol "complir la llei i estar per la pau i la convivència a Catalunya". D'altra banda, el líder popular també s'ha dirigit als socialistes per demanar-los que aclareixin si "respectaran" la sentència del Suprem sobre l'1-O, així com si "vetllaran per la seguretat i la llibertat" dels catalans.

