Puigdemont a Sánchez: «La Generalitat mai tindrà un Senyor X d'una banda armada com els GAL»

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont s'ha dirigit al líder del PSOE i president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez: "Pensi que el Govern de Catalunya, que l'independentisme, no té ni tindrà mai un Senyor X d'una banda armada com els GAL".

Tampoc hi haurà a Catalunya "cap conseller condemnat per segrestar persones. Mai", ha dit en un discurs per videoconferència durant l'acte que JxCat ha organitzat davant la presó de Lledoners (Barcelona).

"El que heu fet ha estat empresonar persones per organitzar un referèndum. A això, a casa meva, Girona, a Brussel·les, a Alemanya, ningú en pot dir violència, sinó un acte d'heroïcitat", ha afegit dirigint-se a Sánchez.

També ha rebutjat les acusacions de violència a l'independentisme i ha insistit que el seu partit sempre ha estat present en el rebuig a casos com l'atemptat d'Hipercor, el crim contra Miguel Ángel Blanco i els atemptats d'agost de 2017 a Catalunya.

Quant a la sentència del judici als líders independentistes pel referèndum, ha advertit que "es condemnarà tots els ciutadans que van fer l'1-O" i ha animat a fer que el 10N sigui una resposta a una sentència condemnatòria.

