Torra respon a Sánchez i reitera que l'única violència a Catalunya va ser la de l'1-O per part de la policia

Des del pla de Lledoners, en l'acte de Junts per Catalunya, Torra ha assegurat que "hem rebutjat sempre la violència". "Intenten construir un relat fals a qualsevol preu i no poden condemnar el que no existeix, no som violents sinó tossudament alçats", ha dit entre aplaudiments.Dos dies abans de la commemoració de l'1-O, el president li ha retret a Sánchez que mai es va condemnar aquella violència. "Nosaltres no tenim cap problema en condemnar la violència", ha assegurat, tot apuntant però a "no caurem en el marc on es volen dur, desviar l'atenció dies abans de la sentència".El president ha definit l'independentisme com un "moviment alegre" i ha fet una crida a no caure "en provocacions". "Ens volen dèbils, espantats i dividits", ha dit, tot fent una crida a "no tenir por, mantenir la serenitat i fermesa perquè som al costat correcte de la història". A parer seu, es tracta de "radicalitat democràtica, de l'exercici dels drets humans i de la llibertat d'expressió". I en aquesta línia, fent referència al procés contra ell per no haver retirat la pancarta dels presos en els darrers comicis, ha assegurat que "si m'han de caure mesos d'inhabilitació, la mantindré".Des de Bèlgica, Carles Puigdemont s'ha volgut adreçar directament a Pedro Sánchez, a qui li ha recordat que Catalunya ha patit amb el terrorisme i ha lamentat que s'estigui "banalitzant" amb el terrorisme. "El govern català no té ni tindrà mai cap senyor d'una banda armada, ni cap conseller condemnat per segrestar persones", ha assegurat, tot lamentant que el que està passant a Catalunya és que s'han empresonat "persones per organitzar un referèndum i això, a casa meva, defensar la democràcia, no és violència, és heroïcitat".Puigdemont ha denunciat que s'estigui intentant "criminalitzar" l'independentisme i ha recordat que després de les càrregues de l'1-O es va actuar "pacíficament", com també quan l'estiu passat s'arrencaven llaços grocs dels carrers. "Som gent de pau", ha assegurat, tot apel·lant que les úniques armes seran "les paperetes i les urnes".