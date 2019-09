VÍDEO Un toro escapa pels carrers d'Algemesí i és abatut d'un tret per la policia

El toro que es va escapar aquest dissabte de la plaça de Bous d'Algemesí (Ribera Alta) va deixar tres ferits lleus en la seva fugida i va haver de ser abatut "davant la perillositat de la situació", segons ha explicat l'ajuntament de la localitat.



Els fets van passar al voltant de les 19.15 hores d'aquest dissabte, durant les novilladas que se celebren durant nou dies al municipi valencià. Un toro va escapar de la plaça de Bous, va recórrer diversos carrers de la localitat fins que agents de la Policia Local el van acorralar i van abatre d'un tret, segons han explicat a Europa Press fonts municipals.

⚠️ Un toro ha escapado hoy por las calles de Algemesí, Valencia, hasta que la policía lo ha abatido a tiros.



Estás jodidos taurinos, ahora todo el mundo lleva una cámara encima. Lo que les hacéis a los animales tendrá siempre testigos y se hará viral. https://t.co/DpGHGTa03k pic.twitter.com/0LyhWksNxp — Aïda Gascón (@AidaGascon) September 28, 2019

L'Ajuntament d'Algemesí ha detallat que el vedell va escapar al costat d'un esqueller dels torils quan s'havia tornat als animals als corrals ubicats a la plaça de toros, ha precisat en un comunicat. Els agents de la Policia Local van actuar "immediatament" per controlar els animals en la seva fugida i acorralar al costat del llit del riu. "Davant la perillositat de la situació el vedell ha estat abatut per agents de la policia quan la situació era segura, mentre que el cabestre ha estat conduït fins a una camioneta per traslladar-lo als corrals", ha explicat la corporació.



En la fugida de l'animal, concreta el consistori, es van produir tres ferits lleus, cap per l'asta dels animals. Una persona va patir un cop d'un dels animals i els altres dos es van ferir per caiguda quan fugien. Els ferits han estat atesos a la infermeria situada a l'Ajuntament d'Algemesí i un d'ells ha estat traslladat a l'Hospital de la Ribera per a una revisió més exhaustiva.

