VÍDEO La corresponsal de TVE espanyola a Hong Kong queda atrapada per les càrregues: «Estan disparant!»

En Hong Kong unas horas después de que los activistas conmemoraran 5 años de la "Revolución de los Paraguas", miles de personas han reclamado más libertades en la calle. La policía ha disuelto la concentración, lanzando botes de humo y gas pimienta . También contra los reporteros pic.twitter.com/4NDlOLgho7 — 24h (@24h_tve) September 29, 2019

#HongKong hasta cuando las papeleras de reciclaje se utilizan para hacer barricadas pic.twitter.com/BnjWKCysj3 — Mavi Doñate (@mavidonate) September 29, 2019

#Hongkong Manifestación global en las que se muestran banderas de todos los paises que llevan los manifestantes. También llevan la de España. Cantan el Himno de Hong Kong no el Nacional de China pic.twitter.com/DOMq9wRg0O — Mavi Doñate (@mavidonate) September 29, 2019

La corresponsal de RTVE a Hong Kong, Mavi Doñate, s'ha vist atrapada en mig de les càrregues que s'han produit avui diumenge a la regió, en el marc del cinquè aniversari de les protestes anomenades Revolució dels Paraigües. La periodista estava retransmetent, a través d'una connexió en directe amb el Canal 24 Horas, les últimes novetats dels enfrontaments entre agents policials i manifestants.Els periodistes, rodejats per ambdos costats, han rebut els pots de fum ¡ gas pebre que han llençat els policies de Hong Kong per dispersar els manifestants. La policia, segons es veia en imatges, no ha distingit entre els de les protestes i els periodistes. "No puc gairebé parlar per culpa dels gasos", explicava Doñate. Ella mateixa retransmet des del seu compte de Twitter tot el que passa a Hong Kong.

