Roldán intenta projectar la seva figura amb una moció de censura a Torra

La líder de Cs al Parlament de Catalunya, Lorena Roldán, ha escollit els Jutjats de Sabadell per anunciar aquest diumenge que dilluns proposarà a l'executiva del seu partit que presenti una moció de censura al president de la Generalitat, Quim Torra. Roldán intenta així projectar i consolidar la seva figura com a líder del partit a Catalunya, iniciant un moviment, el de la moció de censura, que no va plantejar la seva predecessora, Inés Arrimadas, durant el temps que va ser cap de l'oposició al Parlament, abans de la seva marxa a Madrid. Arrimadas, de fet, també va defugir l'opció d'intentar la investidura, tot i ser la més votada el 28-N"És la primera vegada que es deté persones amb explosius, amb Goma-2, amb objectius per a atemptar contra Catalunya. I el senyor Torra, com a president de la Generalitat, els aplaudeix i els defensa", ha assegurat Roldán, en declaracions als mitjans.Roldán ho ha dit l'endemà de la multitudinària manifestació a Sabadell per donar suport als detinguts el 23-S , i en el mateix escenari, els jutjats de la ciutat vallesana. La dirigent taronja, de fet, s'ha significat especialment aquesta setmana amb la seva agressivitat verbal en relació a les detencions d'independentistes, fins al punt d'arribar a equiparar independentisme i terrorisme en seu parlamentària La maniobra de Roldán, que s'escenificarà dilluns en l'executiva del partit, arriba també en un moment especialment dur en les enquestes per a Cs, a qui els estudis situen en clar retrocés en les eleccions del 10-N, enterrant qualsevol perspectiva del sorpasso al PP que va fregar el 28-A.En relació als suports amb els quals pot comptar una moció de censura, la líder de Cs ha respost que cal anar "pas a pas" i que el primer és el debat en l'Executiva nacional del partit d'aquest dilluns a Madrid.

