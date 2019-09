Mor un home de 45 anys en xocar contra un arbre a Santa Cristina d'Aro

Un home ha mort aquest dissabte a la nit en una sortida de via amb xoc a Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà). Segons informa el Servei Català de Trànsit, els fets han passat al punt quilomètric 0,7 de la GI-8521 a l’altura de Santa Cristina d’Aro en sentit nord. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 21.27 h.Per causes que encara s'estan investigant, un turisme es va sortir de la via i va topar contra un arbre. El conductor i únic ocupant del vehicle va resultar mort. Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions del Bombers de la Generalitat i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

