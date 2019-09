Sánchez branda l'espantall del 155 en l'arrencada de la precampanya a Catalunya

"Donen lliçons de democràcia i no condemnen la violència"

El president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, i el líder del PSC, Miquel Iceta, a la Festa de la Rosa Foto: ACN

Miquel Iceta: "No hi poden haver amnisties i no hi haurà autodeterminació. Que no ens enganyin més"

No ha pronunciat el número demonitzat per l'independentisme i encimbellat per la dreta, però se li ha entès tot. El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha donat el tret de sortida de la precampanya a Catalunya i ho ha fet amb un missatge clar i diàfan adreçat a seduir el votant de Ciutadans despitós amb Albert Rivera: si Catalunya torna a l'escenari de l'octubre del 2017, no dubtarà en aplicar el 155.En plena Festa de la Rosa, amb un PSC que té entre cella i cella arrabassar -aquesta vegada sí- la victòria a ERC a les espanyoles del 10-N, Sánchez ha buscat desmuntar un dels argumenta amb què la dreta l'ataca amb més vehemència, que és el d'acusar-lo de ser connivent amb el Govern de Quim Torra. "Si l'independentisme torna a trencar l'Estatut i a posar en risc l'autogovern, el Govern d'Espanya respondrà amb serena fermesa per garantir la convivència, la integritat territorial i la sobirania nacional", ha promès. En tot cas, ha assenyalat com a factor positiu que creix dins de l'independentisme les veus que se n'adonen que la via unilateral "no porta enlloc".La pauta electoral socialista està perfectament traçada: el 28 d'abril, ja van créixer a costa de Podem, i el 10-N volen ampliar la majoria pescant en les aigües remogudes de Cs. I la manera de fer-ho és demostrar que els socialistes també són inflexibles amb l'independentisme. Els de Rivera i Arrimadas han donat una volta de cargol més a la bel·ligerància dels seus discursos arran dels empresonaments dels CDR acusats de terrorisme; i els socialistes, conscients que les seves formes han de seguir transitant per la moderació del centre, han deixat clar que cal condemnar uns fets que estan, per ara, en el terreny indiciari i dels supòsits."Donen lliçons de democràcia i no condemnen la violència", ha etzibat Sánchez davant les 25.000 persones que, segons l'organització, s'han aplegat a la Pineda de Gavà. També el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha lamentat que l'independentisme no estigui marcant distància amb els fets que s'estan investigant. "No entenc que vulguin comparar Oriol Junqueras amb aquests set detinguts del CDR", ha dit. Ha obviat, però, que dirigents com el vicepresident Pere Aragonès va condemnar aquest dissabte la violència "vingui d'on vingui" , com també el president Torra ha rebutjat la violència tot i afirmar que no pot condemnar el que "no ha existit"."Quan sentim parlar d'explosius, nosaltres diem que ni parlar-ne, massa hem patit en aquest país com per deixar que quatre brètols ho trenquin tot", ha etzibat el líder dels socialistes catalans. No en va ha apuntalat el que serà un dels grans lemes de la campanya -manllevat de Brasil-: ordre i progrés. La militància ha aplaudit amb força la lloança a la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i els Mossos que han fet els socialistes des de l'escenari.Ordre i progrés és, per als socialistes, antònim del que representen els independentistes. Tant Sánchez com Iceta, han advertit del "nou engany" que, sota el seu criteri, intenta fer quallar l'independentisme. El problema a Catalunya, ha insistit el president en funcions, és de "convivència", de "dolor" i de "fractura". Aquesta és precisament una altra de les diagnosis que sempre ha fet Ciutadans. Enrere queda el reconeixement de conflicte polític que es va arribar a firmar a la cimera de Pedralbes amb Torra el desembre del 2018. Com també ha quedat relegat aquell camí del diàleg, més reivindicat per partits com ERC que ni pas pel PSOE en aquests moments. En tot cas, Sánchez tampoc dona credibilitat a aquesta via per la qual aposten els republicans. "No hi pot haver diàleg per retorçar la llei, que és el que vol l'independentisme", ha replicat.Perquè de diàleg, en tot cas, no n'hi hauria ni per l'amnistia dels presos ni per exercir el dret a l'autodeterminació. Ha estat Iceta l'encarregat de deixar-ho clar. "Ens volen enganyar amb altres coses, amb objectius que no es poden aconseguir. No hi poden haver amnisties i no hi haurà autodeterminació. Que no ens enganyin més", ha exclamat Iceta augmentant els decibels.El repte del PSC el 10-N serà intentar recuperar la seva supremacia electoral guanyant les espanyoles a Catalunya, una fita que les enquestes pronostiquen com a assolible. Totes les formacions són conscients, però, que el clima de l'escenari post-sentència pot girar com un mitjó tota previsió. En tot cas, Iceta té ben detectats quines són les seves fronteres de vot. Els ha definit, de fet, com a "montapollos" i "pagafantes". Els primers serien Cs, els que "veuen una baralla i es posen a pegar en comptes de separar"; els segons, els comuns, que "acaben fent coses a benefici d'un altre".No ha mencionat el nom de cap partit, però s'ha sobreentès. "No volem partits que viuen del conflicte ni partits que no s'atreveixen a dir què pensen per por de quedar malament davant dels independentistes", ha resumit. I encara ha anat més enllà quan ha posat en dubte el segell d'esquerres de Podem. "Els partits d'esquerres no voten quatre vegades en contra d’un president socialista. Això és una altra cosa i no diré què", ha afirmat.Les files socialistes no amaguen la seva preocupació per dos fenomens: l'abstenció i l'impacte que puguin patir per la irrupció del partit d'Íñigo Errejón. Qualsevol petit desgast, pot frustrar l'objectiu d'aconseguir un resultat que permeti formar govern sense necessitar els independentistes. La cap de llista del PSC, Meritxell Batet, ha verbalitzat sense embuts que es busca precisament això per tenir un govern "estable" que, a més, no depengui d'una "rabieta" o d'una "traïció" de ningú. Tot un dard als de Pablo Iglesias."Podem estar cansats, frustrats, decebuts. Però els socialistes no ens podem permetre cap cansament", ha demanat Batet a la militància. Aconseguir que qualli el relat que la culpa de la repetició electoral és de l'oposició és una de les prioritats per contrarestar el desànim. També que l'amenaça d'un govern de dretes persisteix. Curiosament, Sánchez no ha parlat ni de Ciutadans ni de Podem, a costa dels quals pretén créixer per, un cop debilitats, tenir màniga ampla per garantir-se el suport a la investidura. "Deixem enrere els retrets", ha dit. Enrere queda també la militància cridant a les portes de Ferraz "amb Rivera no" i el "soci prioritari" que va ser Iglesias. A partir del 10-N, vol poder ser president a plaer.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor