Tres detinguts per adquirir medicaments amb receptes falses per fabricar «la droga dels pobres»

En l'escorcoll del vehicle els agents van localitzar amagats a l'interior d'una porta sis capses de medicament composat per Clonazepam i 22 receptes del mateix medicament procedents del sistema sanitari de la Comunitat de Madrid, per la qual cosa els tres homes van quedar detinguts. Els arrestats van passar a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de l'Hospitalet de Llobregat el 19 de setembre, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs. El 18 de setembre els investigadors van ser requerits per agents de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat, que havien localitzat en aquest municipi un vehicle en el qual viatjaven els dos investigats juntament amb un tercer home.En l'escorcoll del vehicle els agents van localitzar amagats a l'interior d'una porta sis capses de medicament composat per Clonazepam i 22 receptes del mateix medicament procedents del sistema sanitari de la Comunitat de Madrid, per la qual cosa els tres homes van quedar detinguts. Els arrestats van passar a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de l'Hospitalet de Llobregat el 19 de setembre, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Detenim tres homes per falsificar receptes i traficar amb medicaments. La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat va localitzar el vehicle on viatjaven els detinguts @LHAjuntament https://t.co/OoJn1gMdjs pic.twitter.com/sSvV8TGjKJ — Mossos (@mossos) September 29, 2019

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 18 de setembre tres homes d'entre 27 i 48 anys per adquirir medicaments amb receptes falses per fabricar "karkubi", coneguda popularment com la droga dels pobres. Els fets es remunten al mes de juny quan els agents de la Unitat Central de Consum van iniciar una investigació per comprovar l’obtenció de medicaments a Catalunya a través de receptes de la sanitat pública expedides en altres comunitats autònomes.Els tres arrestats, veïns de Madrid, es desplaçaven a farmàcies de tot l'estat espanyol amb receptes trucades usant les dades de facultatius de Saragossa i Madrid. Entre els mesos de gener i abril havien acumulat gran quantitat del mateix medicament i només a Catalunya havien aconseguit 397 capses –quasi 24.000 comprimits- de Rivotril, un psicòtrop composat pel principi actiu Clonazepam, que barrejat amb haixix és molt demandat al Marroc sota la denominació de "karkubi".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor