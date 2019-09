«Si no col·labores ens han dit que ens pegaran i detindran»: familiars dels CDR detinguts denuncien coaccions

"En el viatge a Madrid hi va haver intents d'interrogatoris per part de la Guàrdia Civil" David Ros #FAQSpachacutiTV3 ▶️ https://t.co/mFsK7a0Eff pic.twitter.com/fcMb8fsGrr — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) September 28, 2019

Dilluns farà una setmana que la Guàrdia Civil va detenir nou persones acusades de terrorisme, tinença d'explosius i conspiració per estralls. El tiet d'un d'ells, Jordi Ros, de Sabadell, ha explicat el relat de les detencions i la impossibilitat de poder-li assignar un advocat en el programa FAQS de TV3 . David Ros explica que "pels fets estem molt forts però pels sentiments molt tocats".Ros ha explicat que "a quarts de cinc de la matinada la Guàrdia Civil va entrar a casa del Jordi però ell estava a casa del seu germà, que estan al mateix replà i van entrar-hi també". El tiet explica que no han pogut parlar amb el Jordi però sí amb el seu germà al qual "li van posar la pistola al cap i el van emmanillar i va estar durant tres o quatre hores a l'escala"."A les sis del matí van anar cap a casa dels pares i els van despertar amb fusells làser". Ros ha explicat que són persones de 75 i 73 anys i que "a ell l'han operat del cor i li han tret un pulmó". "Els baixen al menjador i es queden allà i per anar al lavabo havien de demanar permís", segueix el relat del tiet.El germà del Jordi li va dir: "Jordi, has de col·laborar perquè ens han dit que ens pegaran i detindran tota la família". David Ros també explica que segons altres familiars de detinguts durant el trasllat a Madrid hi va haver intents d'interrogatoris per part de la Guàrdia Civil.El Jordi se'l van emportar a la tarda i des de llavors no sabem res fins divendres quan després de dies amb un advocat d'ofici que se li havia assignat en lloc de l'advocat d'Alerta Solidària com volia la família, vam aconseguir que un advocat de confiança s'encarregués del cas. El va anar a veure divendres a la presó i "es troba amb una persona amb estat de xoc. No parlen de drets sinó que parlen per remuntar una persona per poder tornar a ser persona", explica el seu tiet.

