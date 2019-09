​Dos adults i tres menors, ferits en l'incendi d'un habitatge a Pineda de Mar

Dos adults i tres menors han quedat ferits en l'incendi d'un habitatge a Pineda de Mar (Maresme), segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'avís del foc s'ha rebut a les 08.00 hores del matí d'aquest diumenge al número 298 del carrer Garbí, a peu de l'N-II. Sis dotacions dels Bombers s'han desplaçat al lloc per apagar les flames, que calcinaven la cuina i el menjador d'un pis situat a la segona planta de l'immoble.Els afectats són dos adults, una dona de 66 anys amb cremades greus i un home menys greu per fum, i tres menors, intoxicats també per fum i de caràcter greu donada la seva curta edat. Tots cinc han estat evacuats a l'Hospital de la Vall d'Hebron pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha destinat dos helicòpters, 3 ambulàncies i 1 vehicle de comandament. L'incendi s'ha pogut controlar en mitja hora i ja està totalment apagat.

