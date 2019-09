«Amb explosius...ni mitja broma»: la protesta contra els CDR detinguts aplega trenta persones

Una trentena de persones es van concentrar a la plaça Sant Jaume de Barcelona aquest dissabte després de les detencions dels CDR el passat dilluns per rebutjar "qualsevol tipus de violència".La convocatòria, sota el lema "Amb violència no", tenia per objectiu ser una concentració "sense banderes ni símbols polítics". Entre els cartells que s'hi van exhibir s'hi podia llegir: "Amb explosius...ni mitja broma".

