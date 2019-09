El canvi climàtic reduirà la producció de bolets a Catalunya

El canvi climàtic implicarà un increment general de les temperatures i una situació de més aridesa a Catalunya. Un pronòstic que, inevitablement, tindrà com a conseqüència una reducció de la producció de fongs al país. Així ho ha explicat a l'ACN l'investigador del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i professor de la Universitat de Lleida (UdL), Sergio de Miguel, qui ha afegit que, tot i que aquesta reducció de la producció serà generalitzada, hi haurà llocs puntuals sense afectacions significatives i altres que, en canvi, es podrien veure fins i tot beneficiats.És el cas, per exemple, de zones d'alta muntanya on, un retard en l'arribada del fred d'hivern, pot allargar la temporada de bolets. De Miguel ha subratllat la importància que tenen els fongs per a la subsistència del bosc, i ha destacat la gestió forestal com a eina indispensable per a la lluita contra el canvi climàtic.Investigadors del CTFC i la Universitat de Lleida estudien com el canvi climàtic afecta la producció de bolets. Els seus treballs indiquen un impacte negatiu amb produccions més baixes degut a unes temperatures més elevades i a un increment de la situació d'aridesa provocat pels canvis en els patrons de precipitacions. "Els bolets necessiten dues coses: humitat i temperatura elevada. Si la situació és de més aridesa, això comportarà una disminució de la producció de manera generalitzada", ha explicat el professor de la UdL i investigador del CTFC, Sergio de Miguel.Els científics utilitzen models i tècniques basades en intel·ligència artificial per determinar en quina mesura pot disminuir la producció i sembla "complicat" que els bolets puguin arribar a desaparèixer completament, però el que sí està clar és que "les condicions a moltes zones sembla que seran cada cop més desfavorables per tal que el fongs arribin a fructificar com ho fan ara".Els bolets no són res més que la flor dels fongs, uns organismes vitals per a la subsistència del bosc. Per tant, el que també preocupa els científics és com el canvi climàtic pot tenir conseqüències en els boscos, ja que els fongs compleixen unes funcions fonamentals en el funcionament dels ecosistemes forestals perquè estableixen una simbiosi amb els arbres que els permet obtenir l'aigua i els nutrients fonamentals per a la seva supervivència. "En realitat, sota els nostres peus quan caminem pel bosc, està tot connectat, els fongs contribueixen a connectar els diferents arbres, i això és el que els científics anomenem la Wood Wide Web, l'Internet del Bosc. Sense fongs, no hi hauria boscos, els arbres es moririen", ha apuntat De Miguel.Així doncs, no només és que el canvi climàtic afectarà directament la producció de bolets, sinó que, en realitat, la producció de fongs també és fonamental per a la lluita contra el canvi climàtic.De Miguel ha apuntat com, darrerament, la societat ha abandonat progressivament la gestió del bosc i això, ha dit, pot tenir conseqüències. "El bosc s'adaptarà i ens sobreviurà, però la nostra vida i el nostre benestar depèn de la qualitat del medi ambient i, en aquest sentit, mantenir la vitalitat dels nostres boscos és fonamental. Quan entenguem que la nostra supervivència i vitalitat depèn de la qualitat del bosc, potser llavors aprendrem a valorar-lo com correspon, mirar-lo de front i valorar-lo com cal", ha apuntat.

