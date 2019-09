​La CAL lliura els Premis Nacionals Joan Coromines a FemCat, Ada Parellada, Jaume Arnella, Anna Casassas i Agustí Vilar

La Coordiadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL) ha lliurat aquest dissabte per 28a vegada els Premis Nacionals Joan Coromines. Els premiats han estat la Fundació d'Empresaris de Catalunya (FemCat), la cuinera Ada Parellada, la traductora Anna Casassas, el cantant Jaume Arnella i el mestre i poeta Agustí Vilar Martínez, que ha rebut el guardó local.L'acte, a la Sala Ibèrica de Sant Feliu de Llobregat i davant més de 150 persones, ha volgut reconèixer a diverses persones, entitats i empreses que el darrer any s'han distingit "pel seu compromís en defensa de la llengua, la cultura i la nació catalanes". A més, també ha inclòs un homenatge pòstum a la historiadora i militant històrica de l'esquerra independentista Eva Serra, que va morir el juliol del 2018.També s'ha reconegut a la santfeliuenca Joana Raspall, escriptora coneguda per l'obra poètica infantil. L'acte ha estat amenitzat per Fèlix Blay i Carme Poch al piano recitant poemes de Raspall, així com per el Cor de l'Ateneu i l'Esbart de Sant Feliu de Llobregat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor