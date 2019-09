PORTADES «La detenció dels CDR destapa la Batasuna catalana», a l'«ABC»

El inmundo

Per Javier Martínez Alfonso el 29 de setembre de 2019 a les 10:07 0 1

Buah! Lo del Mundo no tiene nombre. Sólo desear que acabe todo como debe y es de justicia y los que vayan a la cárcel sean toda esta escoria de verdaderos terroristas que se hacen llamar periodistas, mientras entierran la presunción de inocencia y señalan para que otros disparen. Lo peor es que digan que alguien les ha traicionado, a los detenidos. Da la sensación que es una provocación o un dejarlo caer, para que nadie se extrañe si apalizan o matan a las dos personas que no se llevaron a Madrid. Más chicha para el relato de.ficción! No se si me explico, creo que aún no han terminado, que aún quieren ponerle la guinda al montaje fabricando una "caza de brujas indepe" contra un supuesto chivato. Lo suelto con la esperanza de conjurarlo de alguna manera y que no se atrevan a intentarlo siquiera!