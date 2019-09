VÍDEO Així ha estat la increïble passada de Ter Stegen per assistir a Suárez a Getafe

قووووووووووووووول لويس سواريز pic.twitter.com/Jzh6mKhXKf — FCBW Media 🎦 (@Media_mx6) September 28, 2019

23 d'abril del 2019, Sant Jordi. Aquesta era l'última data en la qual el Barça havia guanyar un partit fora de casa en competició oficial. Inclosa la Lliga, inclosa la Champions. Els blaugranes han aconseguit trencar el malefici que arrossegaven des de feia mesos al camp del Getafe, en una victòria funcional però gens atractiva. Un gol de Suárez a passada molt llarga de Ter Stegen i una jugada de murri de Junior Firpo han permès als de Valverde endur-se els tres punts.Un Getafe en pressió molt alta i disposat a fer quantes faltes calguessin ha impedit al Barça realitzar un joc fluid durant tota la primera part. El partit ha estat prou insuls com per recordar la maledicció del "no guanyar fora de casa", però Suárez i Carles Pérez han entant posar en perill la porteria del Getafe. L'uruguaià ho ha acabat aconseguint a les portes del descans, quan un refús de Marc-André Ter Stegen, controlat primer amb el pit com si fos davanter i fent una passada llarga cap a Suárez, ha permès al davanter marcar el primer gol, amb una vaselina llunyana.La segona part ha començat molt més animada pels blaugranes, que han sortit al terreny de joc amb la confiança d'estar avançats en el marcador fora de casa després de moltes setmanes. Als cinc minuts de joc, un xut de Carles Pérez des de la frontal de l'àrea ha estat molt mal refusat per Soria, el porter del Getafe. Junior Firpo, com una exhalació, ha atrapat la pilota i ha marcat el segon gol del Barça, el seu primer amb la samarreta del club.El domini blaugrana s'ha establert al llarg dels minuts finals, amb un Getafe que no volia perdre l'oportunitat d'intentar marcar un primer gol. La defensa blaugrana, molt més confiada, ha patit certs moments de distensió que han arribat a aprofitar els madrilenys, sense molts problemes per a Ter Stegen.Lenglet, amb una targeta groga acumulada de la primera part, ha fet una entrada al turmell que li ha costat l'expulsió i la insòlita imatge de veure a De Jong com a parella de central de Piqué. El Barça aconsegueix així la primera victòria fora de casa de la temporada, tornant a guanyar confiança a la Lliga i recuperar posicions.

