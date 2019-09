VÍDEO i FOTOS Històrica manifestació a Sabadell en suport als CDR detinguts

Massiva mobilització a la ciutat Foto: Juanma Peláez

Mobilització història a Sabadell Foto: Juanma Peláez

La protesta ha arrencat dels jutjats de Sabadell Foto: Juanma Peláez

El final de la manifestació a la pla Foto: Juanma Peláez

Històrica manifestació a Sabadell: 12.000 persones, una xifra de rècord a la ciutat. Des de la tardor de 2017, amb permís de protestes per la sanitat pública i l’ensenyament, les mobilitzacions a la localitat vallesana s’han comptat per milers, especialment les crides a la plaça Sant Roc. La riuada de gent ha estat tan gran que quan la capçalera ha arribat a la plaça de la Creu Alta, a uns 500 metres del jutjats, el punt d’inici de la protesta, encara no havien sortit.Aquesta multitudinària manifestació ha arrencat, després de fer explotar una traca de petards, rere una pancarta en què es podia llegir: “La repressió no ens aturarà. Llibertat”. El portaveu de les detingudes 23-S ha exigit l’alliberació de les set persones empresonades , la retirada dels càrrecs i l’arxivament del cas.“Hi ha hagut una vulneració dels drets de defensa”, ha exclamat, i ha afegit, que també s’han produït “manipulacions i pressions”. Ha afirmat que “hi ha tota la maquinària repressiva de l’Estat desesperada per frenar l’independentisme i qualsevol forma de participació política”. També ha demanat als mitjans de comunicació “respecte” per a les persones empresonades i les seves famílies.Durant el recorregut cap a la plaça Doctor Robert, s'han desplegat dues pancartes, una de les quals en un punt simbòlic: a la plaça de les Dones del Tèxil, un dels punts on la Guàrdia Civil va portar a terme un escorcoll . El missatge deia: "La repressió no ens aturarà. Llibertat". També a la plaça de l'Àngel, on s'ha llegit "No esteu soles. Llibertat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor