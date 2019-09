Unes 800 persones exigeixen a Cardona que no es prohibeixin els correbous

Unes 800 persones s'han concentrat, aquest dissabte al vespre a Cardona, per mostrar el seu rebuig a la proposta per instar el Govern a modificar la llei actual per prohibir els correbous a Catalunya.La protesta, que ha omplert bona part de la plaça de la Fira, ha comptat amb la lectura d'un manifest, elaborat conjuntament per les penyes i l'Ajuntament, en el que se subratlla que "no hi ha maltractament".Un total de 60 col·lectius del poble ja l'han signat. L'alcalde, Ferran Estruch, ha anunciat que buscaran una aliança amb la resta de municipis afectats per consensuar una estratègia comuna i evitar la prohibició. El ple de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) va aprovar aquest divendres, per unanimitat, una moció de suport a la festa dels bous. El text, presentat de forma urgent per tots els grups durant el ple de setembre, argumenta que la decisió del Parlament d’instar el Govern a prohibir els correbous s’ha fet “d’esquena” al territori i als agents implicats.Per aquest motiu, la moció demana obrir un debat al territori on “es tingui en compte l'opinió dels experts” i no convertir la qüestió “en un debat interessat”. La moció ha estat aprovada pels deu vots a favor del grup d'ERC, els tres de Junts per Catalunya, els dos de Més Ràpita i els dos del PSC.

