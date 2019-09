La contundent resposta de Jair Domínguez a Girauta després d'anomenar-lo «un minundi de TV3»

Doncs imagina't el que penso d'un pallús que se'n va anar a Toledo amb la cua entre cames com tu. https://t.co/jLtv2LjHgz — Jair Dominguez (@sempresaludava) September 28, 2019

Lo triste es que la poli te encañone con una escopeta delante de tus hijos diciendo que eres un terrorista sin tener pruebas de nada. A llorar a la llorería, crack. https://t.co/96vsfAa52l — Jair Dominguez (@sempresaludava) September 27, 2019

Jair Domínguez, humorista i un dels membres del programa Està Passant de TV3, ha respost amb contundència unes declaracions de Juan Carlos Girauta, diputat de Ciutadans, sobre la seva persona. Girauta adjectivava de "mindundi" a Domínguez arran d'una piulada on carregava contra un altre diputat de Cs, aquest del Parlament, per rebre pintades a casa seva.L'humorista català carregava contra Guillén arran de les detencions que havien patit els membres dels CDR el passat 23 de setembre. Girauta va citar la notícia a través del seu compte de Twitter i va respondre Domínguez. Aquest, però, va respondre les declaracions del diputat per Toledo.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor