Jordi Pesarrodona deixa tots els càrrecs polítics que té amb ERC

Jordi Pesarrodona està acusat de desobediència greu després d'haver-se amb un nas de pallasso al costat d'un guàrdia civil. Amb les diligències encara obertes, el santjoanenc ha anunciat que deixa tots els càrrecs polítics que té actualment sota les sigles d'ERC: el de regidor a Sant Joan de Vilatorrada, conseller al Consell Comarcal i el càrrec a la Permanent comarcal d'ERC. Ja ho ha comunicat a ERC Bages i volia esperar al 3 d'octubre, "data emblemàtica" diu, per a fer-ho. Els successos dels darrers dies, però, l'han dut a avançar-ho a aquest dissabte.Pesarrodona explica que es troba dins d'un moviment "crític" que dóna suport al fet que se segueixi la ponència que ERC va aprovar al darrer Congrés de no renunciar a la unilateralitat i mantenir el full de ruta de l'1-O. El suport "sense condicions a Sánchez" de la seva formació li fa veure que s'hi està renunciant, el que a parer seu "sembla que s'està escoltant menys a la militància i tirant més pel dret". També assegura que, amb tot el que ha viscut, ha sentit l'escalf de la gent però potser no de persones rellevants".L'altre fet que l'ha dut a prendre la decisió és la situació que viu a Sant Joan de Vilatorrada, on actualment governa Alternativa per Sant Joan. Malgrat que, diu, es van vendre com "independents", s'han negat a posar el llaç groc a la façana del consistori en un municipi que va patir "dos cops forts l'1-O" i on hi ha la presó on són els líders independentistes empresonats. "Ara, una de les primeres coses que faré serà posar-lo simbòlicament", diu.Pesarrodona assegura que pren la decisió per poder "sentir-se lliure", tot i que reconeix que mai li han restringit les opinions "però si ets càrrec, t'autocensures". Segons ell, Catalunya hauria d'anar a l'una per aconseguir la república catalana. I, citant a Albano Dante Fachín, creu que cal una llista unitària amb dos únics punts: amnistia per presos i exiliats, i un referèndum vinculant amb l'estat espanyol.El pallasso explica, però, que no "estriparà el carnet" i seguirà a la militància d'ERC. Recorda que té una amistat important amb Oriol Junqueras "qui potser no ha pres les decisions més encertades, però hem d'entendre la repressió que pateix".Pesarrodona explica que diumenge serà, com cada setmana, a l'acte al pla de Lledoners i "no em sentiré pressionat de dir el que penso". Explica que "se senten veus crítiques sobre els nous presos, i no m'agradaria que hi haguessin presos de primera i de segona".El pallasso assegura que "tots som CDR i això no vol dir ser terrorista, sinó independentistes", pel que ha demanat que es posi fi a la "intoxicació brutal" d'alguns mitjans de comunicació.