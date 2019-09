Les contundents declaracions de Piqué contra la premsa barcelonista en reclamar unitat

Piqué: “Tots hem d’estar units. Jugadors, afició i directiva… Sabem quins són els diaris afins al club i que hi ha articles que sabem qui els escriu, encara que els signi una altra persona..."

Sabem quins són els diaris afins al club i que hi ha articles que sabem qui els escriu, encara que els signi una altra persona...", explicava el central. Els mitjans esportius assenyalen a una possible esquerda entre la directiva i el vestuari. En aquest enllaç pots escoltar l'àudio complet, recollit per Catalunya Ràdio.