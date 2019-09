Mauri exigeix que l'Estat deixi d'utilitzar la «repressió» com a «instrument polític»

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha exigit que l'Estat deixi d'utilitzar "la repressió" com a "instrument polític". Així ho ha dit, abans de sumar-se a la manifestació, convocada per aquest dissabte davant els jutjats de Sabadell. Mauri ha carregat contra el Govern espanyol per "criminalitzar" l'independentisme.Ha remarcat que aquest moviment "és pacífic" i, en tot cas, ha continuat, "el que han de demanar perdó és l'Estat espanyol per l'1-O, la violència exercida des d'aleshores i la repressió".Mauri ha advertit que "seguirem al carrer sempre que faci falta per defensar els drets i les llibertats" i ha insistit que qui s'ha "de justificar és l'Estat espanyol". El vicepresident d'Òmnium és una de les diferents personalitats que ha assistit a la protesta , que recorrerà l'Eix Macià, plaça de la Creu Alta, avinguda Onze de Setembre, Via Massagué i el final a la plaça Sant Roc.

