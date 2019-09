Roldán acusa Torra de ser «la benzina dels comandos separatistes»

La líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, ha acusat el president de la Generalitat, Quim Torra, de ser la "benzina dels comandos separatistes". Roldán s'hi ha referit després que mitjans de comunicació hagin publicat una presumpta vinculació del president amb un dels detinguts de 'l'operació Judes'.La portaveu de Cs ho ha titllat de "gravíssim" perquè Torra, apunta, "no només els ovaciona, els defensa i els aplaudeix al Parlament, sinó que, en cas de confirmar-se aquesta informació, podria també haver estat al corrent de les seves accions i fins i tot planejar ajudar-los". Prèviament, el mateix líder de Cs, Albert Rivera, s'ha fet ressò de la polèmica."Torra no pot seguir al capdavant dels Mossos i essent el representant de l'Estat a Catalunya", ha piulat Rivera, tot adjuntant la portada del diari 'ABC' on s'assegura que "Torra va planejar amb els CDR prendre el Parlament després de la sentència de l'1-O". "Portem mesos advertint Sánchez que no es pot pactar amb algú així. S'ha de protegir als ciutadans dels comandos separatistes.Actuar no és una opció, és una obligació", ha continuat el líder de la formació taronja a Twitter. Posteriorment, i en declaracions als mitjans de comunicació a Vila-seca, la líder del partit taronja ha afirmat que "aquesta ha estat la setmana negra del separatisme a Catalunya".També ha reiterat que els partits independentistes han aprovat resolucions declarades il·legals pel Tribunal Constitucional, han votat per fer fora la Guàrdia Civil de Catalunya i han censurat i fet fora a la seva formació del Parlament per denunciar la "infàmia" de Torra i la resta de diputats quan van aplaudir a favor dels detinguts acusats de terrorisme.Així mateix, Roldán ha instat el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, a deixar de "donar l'esquena als catalans constitucionalistes" i li ha demanat que trenqui tots els seus pactes i governs entre els socialistes i els ajuntaments independentistes i a la Diputació de Barcelona.