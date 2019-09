Un cotxe cau per un barranc d'uns quatre metres a Cadaqués

Un cotxe ha caigut per un barranc d'uns quatre metres la matinada d'aquest dissabte a Cadaqués (Alt Empordà). Els fets han passat pels volts de les dues quan per causes que s'investiguen el turisme ha sortit de la carretera del Cap de Creus i ha quedat tombat després de caure del barranc, proper a la Platja del Jonquet.Malgrat l'aparatositat del succés les tres persones que anaven a dins només han hagut de ser ateses pels equips d'emergència, però no han necessitat l'ingrés a un hospital. Fins al lloc dels fets s'han traslladat diverses dotacions de la Policia Local, els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers que han atès als accidentats.

